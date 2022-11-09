Комитет Госдумы России одобрил введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года Фото: REUTERS

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил нижней палате парламента принятие во втором чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс об акцизном обложении сахаросодержащих напитков. Во второй редакции было решено ввести акциз с 1 июля 2023, а не с 1 января, как это было запланировано в первом чтении.

"В целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" законопроект предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков", - говорится в пояснительной записке к поправкам.

Госдума планирует рассмотреть инициированный правительством России законопроект 10 ноября 2022 года.

Во втором чтении уточняется понятие сахаросодержащих напитков. Ставка акциза на товары этой категории фиксируется в размере 7 руб. за 1 л., где содержание сахара превышает 5 г на 100 мл напитка.

При этом облагаться дополнительными сборами не будут напитки, произведенные и организациями и ИП, которые оказывают услуги в сфере общепита.

Предполагается, что введение акциз на сахаросодержащие напитки ежегодно будет приносить в государственную казну до 35 млрд рублей.

Напомним, 13 сентября 2022 года законопроект о введении акцизной марки на электронные испарители одобрила Госдума в первом чтении. Облагаться будут сами электронные устройства: вейпы, одноразовые испарители, - и каждый миллилитр жидкости, содержащийся в испарителе.