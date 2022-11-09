Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины несут большие потери в Херсонской области, среди погибших есть наемники, заявил заместитель временно исполняющего главы региона Кирилл Стремоусов.

«Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике», – сказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Как отметил Стремоусов, на линии фронта в рядах ВСУ есть польские и англоязычные наемники. По его словам, сейчас украинские войска уперлись в линию обороны, и поэтому тактическое положение союзных сил лучше, так как они готовились к наступлению противника.

Напомним, ранее замглавы Херсонской администрации заявил, что ситуация в Херсоне близка к развязке. Власти готовы к любым решениям, даже если они будут очень сложными, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, российские военные не позволили ВСУ прорвать линию обороны возле Снигиревки на севере Херсонской области.