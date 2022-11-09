«Военная мысль»: США создают средства нейтрализации российского ядерного оружия

США создают средства нейтрализации российского ядерного оружия Фото: REUTERS

Соединенные Штаты разрабатывают средства нейтрализации ядерного оружия России, сообщает журнал «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны РФ.

По информации издания, разработки США будут способны поразить существенную часть ядерного потенциала России еще до того, как она решит нанести ответный удар. В публикации отмечается, что Вашингтон пытается реализовать комплекс мер по сдерживанию Москвы, чтобы сохранить статус мирового гегемона. Вместе с тем США и страны НАТО придерживаются теории упреждающих силовых действий.

Среди планов Вашингтона – создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, которые будут работать как разведывательный ударный комплекс, а также систем оружия направленной энергии, говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо.

Сайт KP.RU разбирался, что будет, если на Украине придется применять тактическое ядерное оружие.