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НовостиПолитика9 ноября 2022 12:14

Российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ также поразили два украинских пункта управления и иностранных наемников в Херсонской и Харьковской областях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска поразили два пункта управления Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Херсонской и Харьковской областях, а также 59 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 181-м районе. Воздушно-космические войска России в Николаевской области сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Харьковской областях и перехватили 25 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и Луганской народной республике.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска уничтожили украинский склад со 120 снарядами HIMARS.