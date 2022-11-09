Российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска поразили два пункта управления Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Херсонской и Харьковской областях, а также 59 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 181-м районе. Воздушно-космические войска России в Николаевской области сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

За прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Харьковской областях и перехватили 25 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и Луганской народной республике.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские войска уничтожили украинский склад со 120 снарядами HIMARS.