Российские войска отразили атаки ВСУ в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Также российскими войсками за прошедшие сутки были пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в тыловые районы обороны. В общей сложности на Николаево-Криворожском направлении были уничтожены до 110 военнослужащих противника, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, уточнили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель временно исполняющего главы региона Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ несут большие потери в Херсонской области, среди погибших есть наемники.