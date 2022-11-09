Глава Крыма Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова Фото: соцсети

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТПв среду, 9 ноября. Информацию об этом подтверждает RT со ссылкой на собственные источники. Обстоятельства аварии, в которой погиб чиновник, пока не раскрываются. Известно лишь, что ДТП произошло в районе города Геническ в Херсонской области.