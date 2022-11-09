Блогера Некоглая выдворят из России Фото: кадр из видео

Пресненский суд Москвы постановил выдворить из России блогера Некоглая (Николай Лебедев), опубликовавшего пародию на российского военного.

Как сообщается Telegram-канале московских судов общей юрисдикции, блогер признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Ему назначен штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения.

Некоглай приехал в Россию из Кишинева. Как ранее сообщал KP.RU, популярного Youtube-блогера задержали 9 ноября в Москве. До этого он выложил на своем канале пародию на российского военного. Кадры, которые решил переснять блогер, запечатлели героический поступок солдата, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, падающие на него с дронов. После этого видео заинтересовалась Генеральная прокуратура России.