Шойгу поручил отвести войска на херсонском направлении на левый берег Днепра Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением командующего Объединенной группировской войск Вооруженных сил РФ Сергеем Суровикиным и отдал приказ отвести войска из Херсона за левый берег Днепра.

«Согласен с вашими выводами и предложениями. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Приступайте к отводу войск за реку Днепр», – заявил глава Минобороны РФ, выслушав доклад командующего о ситуации в Херсонской области.

Как сообщил генерал Суровикин, маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

Напомним, командующий Объединенной группировкой войск Вооруженных сил России в зоне спецоперации заявил, что наиболее целесообразным является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, отметив, что это непростое решение сохранит жизни российских военнослужащих.