Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО стабилизирована Фото: REUTERS

В ходе совещания с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу командующий российскими войсками в зоне спецоперации (СВО) генерал Сергей Суровикин заявил, что обстановка на линии соприкосновения стабилизирована.

"В целом обстановка в районе СВО стабилизирована. Значительно возросли возможности войск. За счет мобилизованных нарастили численность, созданы резервы. Пресечены все попытки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях", - подчеркнул генерал.

Он также добавил, что несмотря на стабильную обстановку на линии фронта, по некоторым направлениям российские войска возобновили наступательные движения.

Однако Суровикин также отметил, что дальнейшее снабжение города Херсон невозможно.

"Мы успешно противостоим всем попыткам противника. В ходе наступления за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих убитыми и раненными", - пояснил он.

В связи с чем Шойгу отдал приказ отвести войска из Херсона за Днепр.

"Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Приступайте к отводу войск за реку Днепр", – заявил глава Минобороны РФ.