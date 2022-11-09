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НовостиПолитика9 ноября 2022 16:57

Путин утвердил основы государственной политики по сохранению духовных ценностей

Традиционные ценности обозначены в указе как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин утвердил основы государственной политики по сохранению духовных ценностей

Путин утвердил основы государственной политики по сохранению духовных ценностей

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об утвреждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Традиционные ценности обозначены в указе как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны». Согласно документу, к ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

Кроме того, в указе перечислены такие ценности, как высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений и единство народов.