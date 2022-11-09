Путин утвердил основы государственной политики по сохранению духовных ценностей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об утвреждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Традиционные ценности обозначены в указе как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны». Согласно документу, к ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

Кроме того, в указе перечислены такие ценности, как высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений и единство народов.