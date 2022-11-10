Байден пообещал не втягивать США напрямую в украинский конфликт и не развязывать третью мировую

Байден пообещал, что США не будут напрямую ввязываться в украинский конфликт. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что не собирается втягивать страну непосредственно в конфликт на Украине. Байден сказал об этом в среду 9 ноября во время пресс-конференции в Белом Доме, добавив, что Соединенные Штаты «на давали Украине карт-бланш».

Байден заявил, что США «многого не сделали» из того, о чем просила Украина. В частности, он отметил, что США не намерены «вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты», имея в виду, что Украине было отказано в обеспечении воздушной безопасности американскими военными самолетами. Американский президент заявил, что Украине не передают ракеты дальнего радиуса действия, чтобы не допустить обстрела российских территорий со стороны Киева.

Также Байден заявил, что он намерен баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, добавив, что в оставшееся до конца президентского срока время его администрация не намерена изменять курс, которого она придерживается.

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