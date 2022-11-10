Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году

Байден заявил о намерении баллотироваться на следующий срок в 2024 году. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться еще на один срок. Об этом он сказал в среду 9 ноября во время пресс-конференции в Белом Доме.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Байден предположил, что «все хотят» его участия в президентских выборах и назвал решение бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году «семейным».

«Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе», - заявил он.

Действующий президент заявил, что в оставшееся до конца президентского срока время его администрация не намерена изменять курс, которого она придерживается.

Тем временем экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал недавно прошедшие промежуточные выборы в Конгресс США «разочаровывающими», но в то же время заявил, что итоги этих выборов являются большой победой для него лично.

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