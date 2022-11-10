Аналитик Осадчий рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты: «Сократите расходы»

Аналитик рассказал, что делать, чтобы не зависеть от зарплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянам рассказали, что делать, чтобы перестать жить от зарплаты до зарплаты. Аналитик Максим Осадчий дал несколько советов в интервью агентству Прайм.

Осадчий советует россиянам, которые хотят перестать зависеть от зарплаты, снизить расходы. Чтобы сделать это, специалист советует потреблять меньше газа и электричества, покупать товары на распродажах и онлайн, отказаться от импульсивных покупок и перейти на самые дешевые мобильные тарифы.

Также специалист советует тем, кто арендует жилье, найти более дешевый вариант аренды, а собственникам дорогого жилья – сдать его либо продать и переехать в квартиру или дом подешевле.

Осадчий предостерегает от микрозаймов и советует реструктурировать свои долги и использовать для покупок карты банков с наиболее выгодными условиями кешбэка. Еще одним способом экономии он называет отказ от табака и алкоголя.

Тем, кто уже урезал лишние расходы, эксперт советует найти подработку и продать ненужные вещи.

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