В Москве зарядные станции для речных трамваев обеспечивают энергоснабжением

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

Москва продолжает развивать речной транспорт. В скором времени после многолетнего перерыва по Москве-реке запустят общественные водные маршруты. Жителей и туристов будут перевозить современные электрические суда. Для них оборудуют специальные причалы, по сути, мини-порты. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства уже занимаются обеспечением энергоснабжения зарядных станций для новых электрических речных трамваев.

«Всего проведем технологическое присоединение 10 столичных причалов, - отметил заммэра. - Работы уже завершены на трёх из них - «Киевский вокзал», «Москва-Сити» и «Сердце столицы».

По его словам, все мини-порты будут обеспечены электричеством по второй категории надежности. Это значит, что при технологическом нарушении на одной линии напряжение автоматически подается по резервной.

Для подключения зарядных станций причала «Киевский вокзал» на Бережковской набережной энергетики проложили более двух километров линий электропередач 0,4-10 кВ и построили новую трансформаторную подстанцию.

В планах – причалы «ЗИЛ», «Кутузовский», «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Хруничева», «ЖК Сидней Сити» и «ЗИЛ-Юг».