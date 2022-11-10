Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 ноября 2022 9:37

Молдавия получит 200 млн евро от ЕС на закупку газа

Фон дер Ляйен: Молдавия получит помощь в 200 млн евро от ЕС при необходимости закупки газа
Сергей ГАПЧУК
Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Кишиневу еще 50 миллионов евро на оказание помощи нуждающимся.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Кишиневу еще 50 миллионов евро на оказание помощи нуждающимся.

Фото: REUTERS

Европейский Союз готов оказать Молдавии финансовую помощь в 200 миллионов евро для закупки газа в случае его нехватки, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в столице Молдавии Кишиневе.

“Молдавия сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается не только нехватки газа и электроэнергии, но и проблем с возможностью их оплатить. Мы подготовили пакет дополнительной энергетической поддержки Молдавии, 200 миллионов евро будет подготовлено для Молдавии в случае необходимости закупки газа - 100 миллионов в виде гранта и 100 миллионов в виде кредита. Их можно будет получить с 1 января 2023 года”, - пояснила председатель Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Кишиневу еще 50 миллионов евро на оказание помощи нуждающимся. Еврокомиссия ведет работу с донорами для создания схемы поддержки Молдавии в случае экстренной потребности в закупке ресурсов.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее президент Майя Санду заявляла, что республика Молдавия переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электричества.