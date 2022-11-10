Молдавия получит 200 млн евро от ЕС на закупку газа

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Кишиневу еще 50 миллионов евро на оказание помощи нуждающимся. Фото: REUTERS

Европейский Союз готов оказать Молдавии финансовую помощь в 200 миллионов евро для закупки газа в случае его нехватки, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в столице Молдавии Кишиневе.

“Молдавия сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который касается не только нехватки газа и электроэнергии, но и проблем с возможностью их оплатить. Мы подготовили пакет дополнительной энергетической поддержки Молдавии, 200 миллионов евро будет подготовлено для Молдавии в случае необходимости закупки газа - 100 миллионов в виде гранта и 100 миллионов в виде кредита. Их можно будет получить с 1 января 2023 года”, - пояснила председатель Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Кишиневу еще 50 миллионов евро на оказание помощи нуждающимся. Еврокомиссия ведет работу с донорами для создания схемы поддержки Молдавии в случае экстренной потребности в закупке ресурсов.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее президент Майя Санду заявляла, что республика Молдавия переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электричества.