В Бердянске предотвращен крупный теракт Фото: REUTERS

Российские спецслужбы предотвратили крупный теракт на молодежном форуме в Бердянске Запорожской области, сообщили задержанные террористы.

«Мы собрали бомбы, которые должны были взорваться на мероприятии в Бердянске, в котором участвовали российская молодежь и сама администрация. В бомбу зарядили множество поражающих элементов, чтобы много было жертв», – рассказал один из злоумышленников в беседе с РИА Новости.

Позже специалист по взрывотехнике сообщил, что взрывчатка была спрятана в пластиковых бидонах. По его словам, бомба могла быть направленного действия и управлялась дистанционным пультом.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Бердянске сотрудниками российских спецслужб был предотвращен террористический акт. Оперативники задержали, планировавших уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть города и местные больницы.