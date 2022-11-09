Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске Фото: REUTERS

В Бердянске Запорожской области сотрудниками российских спецслужб предотвращен террористический акт, рассказал представитель силовых служб.

«Оперативники задержали и допросили националистов, планировавших уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и местные больницы», – сообщил он журналистам.

Напомним,в июне в Бердянске произошле взрыв, причной которого стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

В середине сентября в В Мелитополе Запорожской области прогремели пять громких взрывов.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Бердянске Запорожской области был убит вице-мэр города по вопросам ЖКХ Олег Бойко. По информации местных властей, убийство чиновника было осуществлено украинскими диверсантами. Кроме того 16 сентября, в Луганске в результате теракта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.