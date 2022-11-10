Британия заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон заморозил российские активы на общую сумму 18,39 млрд фунтов (20,95 млрд долларов) после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделало Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании.

Как говорится в докладе ведомства, на сентябрь 2022 года объем замороженных российских активов оценивался в общей сложности в 44,5 млрд фунтов (50,7 млрд долларов). Управление отметило, что размер активов, замороженных в рамках санкционных ограничений в отношении других стран, составляет 12,4 млрд фунтов (14,13 млрд долларов).

Всего в 2022 году Великобритания ввела санкции в отношении 1,2 тысячи российских физических и юридических лиц. С начала проведения спецоперации на Украине по конец августа этого года Лондон выпустил 33 генеральные лицензии, позволяющие проводить операции с российскими лицами, подпавшими под санкционные ограничении, в том числе для обеспечения непрерывности поставок гуманитарной категории товаров.

Напомним, накануне Лондон расширил антироссийские санкции, включив в «черный список» экс-руководителей металлургической компании «Евраз», а также расширил ранее введенные ограничения на поставку золота из России.