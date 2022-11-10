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НовостиЭкономика10 ноября 2022 10:34

Британия заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала спецоперации на Украине

В 2022 году Лондон ввел санкции в отношении 1,2 тысячи российских физических и юридических лиц
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британия заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала спецоперации на Украине

Британия заморозила российские активы на 21 млрд долларов после начала спецоперации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон заморозил российские активы на общую сумму 18,39 млрд фунтов (20,95 млрд долларов) после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделало Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании.

Как говорится в докладе ведомства, на сентябрь 2022 года объем замороженных российских активов оценивался в общей сложности в 44,5 млрд фунтов (50,7 млрд долларов). Управление отметило, что размер активов, замороженных в рамках санкционных ограничений в отношении других стран, составляет 12,4 млрд фунтов (14,13 млрд долларов).

Всего в 2022 году Великобритания ввела санкции в отношении 1,2 тысячи российских физических и юридических лиц. С начала проведения спецоперации на Украине по конец августа этого года Лондон выпустил 33 генеральные лицензии, позволяющие проводить операции с российскими лицами, подпавшими под санкционные ограничении, в том числе для обеспечения непрерывности поставок гуманитарной категории товаров.

Напомним, накануне Лондон расширил антироссийские санкции, включив в «черный список» экс-руководителей металлургической компании «Евраз», а также расширил ранее введенные ограничения на поставку золота из России.