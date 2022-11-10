Госдума приняла законопроект, освобождающий от налога выплаты мобилизованным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла законопроект, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов выплаты мобилизованным.

Согласно документу, НДФЛ не будут облагаться выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в военной спецоперации на Украине, а также членам их семей. Кроме того, от налога освободят суточные командированным на новые территории, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также предусматривает освобождение от выплаты государственной пошлины граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при получении некоторых документов. К ним относятся российский паспорт, водительское удостоверение, вид на жительство, а при регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей и знаки на транспортные средства – регистрационные документы и знаки на транспортные средства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ.

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