Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 10:49

Госдума приняла законопроект, освобождающий от налога выплаты мобилизованным

Законпроект распространяется на выплаты добровольцам и контрактникам, задействованным в военной спецоперации на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдума приняла законопроект, освобождающий от налога выплаты мобилизованным

Госдума приняла законопроект, освобождающий от налога выплаты мобилизованным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла законопроект, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов выплаты мобилизованным.

Согласно документу, НДФЛ не будут облагаться выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в военной спецоперации на Украине, а также членам их семей. Кроме того, от налога освободят суточные командированным на новые территории, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также предусматривает освобождение от выплаты государственной пошлины граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при получении некоторых документов. К ним относятся российский паспорт, водительское удостоверение, вид на жительство, а при регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей и знаки на транспортные средства – регистрационные документы и знаки на транспортные средства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ.

Ещё больше подкастов Сергея Мардана. Подписывайтесь и слушайте, когда удобно!