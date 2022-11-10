Эксперт из Китая назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной

Эксперт из Китая заявил об ответственности Украины за национализацию «Мотор Сич». Фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Юрист пекинского офиса юридической компании "Дэхэн" Лу Чэнцзюнь в интервью РИА Новости заявил, что национализация властями Украины компании «Мотор Сич» и активов Beijing Skyrizon нанесла ущерб китайским инвесторам и Киев должен нести ответственность.

«Что касается национализации "Мотор Сич" и активов китайской компании Beijing Skyrizon из соображений национальной безопасности, то она незаконна, она нарушает четвертую статью китайско-украинского инвестиционного соглашения”, - сообщил Лу Чэнцзюнь.

Как пояснил юрист, в данном соглашении говорится, что "одна сторона не должна принимать такие меры, как экспроприация и национализация по отношению к инвесторам другой стороны договора".

По мнению эксперта, «украинское правительство размыло границы понятия "общественные интересы" при принятии решения о национализации «Мотор Сич».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Украиной были национализированы акции компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».

Ещё больше подкастов Сергея Мардана. Подписывайтесь и слушайте, когда удобно!