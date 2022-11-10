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НовостиВ мире10 ноября 2022 14:55

Эксперт из Китая назвал национализацию Украиной "Мотор Сич" незаконной

Лу Чэнцзюнь считает, что власти Украины национализацией «Мотор Сич» нанесли ущерб китайским инвесторам
Сергей ГАПЧУК
Эксперт из Китая заявил об ответственности Украины за национализацию «Мотор Сич». Фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Эксперт из Китая заявил об ответственности Украины за национализацию «Мотор Сич». Фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Юрист пекинского офиса юридической компании "Дэхэн" Лу Чэнцзюнь в интервью РИА Новости заявил, что национализация властями Украины компании «Мотор Сич» и активов Beijing Skyrizon нанесла ущерб китайским инвесторам и Киев должен нести ответственность.

«Что касается национализации "Мотор Сич" и активов китайской компании Beijing Skyrizon из соображений национальной безопасности, то она незаконна, она нарушает четвертую статью китайско-украинского инвестиционного соглашения”, - сообщил Лу Чэнцзюнь.

Как пояснил юрист, в данном соглашении говорится, что "одна сторона не должна принимать такие меры, как экспроприация и национализация по отношению к инвесторам другой стороны договора".

По мнению эксперта, «украинское правительство размыло границы понятия "общественные интересы" при принятии решения о национализации «Мотор Сич».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Украиной были национализированы акции компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».

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