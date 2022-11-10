Британия планирует поставить Киеву тысячу ракет класса «земля-воздух»

Риши Сунак обсудил с Зеленским продолжение поддержки киевских властей Фото: REUTERS

Между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, в котором говорилось о дальнейшей поддержки Лондоном киевских властей, об этом сообщает офис премьера.

«Он подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять дальнейшую поддержку, в том числе еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тысяч комплектов для военнослужащих для экстремально холодной зимы», - говорится в официальном заявлении.

Кроме того, было отмечено, что в преддверии саммита G20 в Индонезии премьер Великобритании и Зеленский «обсудили важность продолжения координируемой поддержки Украины».

Как сообщал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны альянса наращивают поставки Украине боеприпасов, систем ПВО и противотанкового оружия.

Ранее МИД России направлял ноту всем странам, включая и США, поставляющим на Украину оружие.

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