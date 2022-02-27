Столтенберг заявил о наращивании НАТО поставок оружия в Украину

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает поставки оружия на Украину. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса наращивают поставки Украине боеприпасов, систем ПВО и противотанкового оружия. Об этом он сказал в воскресенье 27 февраля в интервью телеканалу CNN.

«Мы продолжаем увеличивать нашу поддержку, поставляя Украине больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов», - сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря альянса, наращивание поставок оружия в Украину предпринимается, «чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту».

Также Столтенберг сказал, что НАТО не видит в России «неизбежную угрозу» своей безопасности. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что Украина заявила о формировании иностранного легиона.

В то же время в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными двух населенных пунктов из систем залпового огня «Град».

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