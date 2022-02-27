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Политика27 февраля 2022 19:07

Столтенберг заявил о наращивании НАТО поставок оружия в Украину

Генсек НАТО заявил, что альянс будет поставлять Украине больше оружия
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает поставки оружия на Украину.

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает поставки оружия на Украину.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса наращивают поставки Украине боеприпасов, систем ПВО и противотанкового оружия. Об этом он сказал в воскресенье 27 февраля в интервью телеканалу CNN.

«Мы продолжаем увеличивать нашу поддержку, поставляя Украине больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов», - сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря альянса, наращивание поставок оружия в Украину предпринимается, «чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту».

Также Столтенберг сказал, что НАТО не видит в России «неизбежную угрозу» своей безопасности. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что Украина заявила о формировании иностранного легиона.

В то же время в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными двух населенных пунктов из систем залпового огня «Град».

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами здесь на kp.ru.