Евросоюз не будет выдавать визы россиянам, получившим загранпаспорта в новых регионах РФ Фото: REUTERS

Евросоюз не будет выдавать шенгенские визы гражданам России, которые получили заграничные паспорта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом сказано в заявлении Европейского Совета.

«Председательство Совета и Европарламент достигли предварительной договоренности о решении не принимать российские проездные документы, выданные на Украине и в Грузии. Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в этих регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься в качестве действительных проездных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», – говорится на сайте политического органа ЕС.

Как сказано в заявлении, загранпаспорта, выданные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Абхазии и Южной Осетии уже не признаются или находятся в процессе непризнания странами ЕС. Вместе с тем отмечается, что решение носит предварительный характер и должно пройти официальную процедуру одобрения всеми членами Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать поданные россиянами в третьих странах заявки на визы.