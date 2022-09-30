ЕК рекомендовала странам Евросоюза не принимать поданные россиянами в третьих странах заявки на визы

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать заявки на шенгенские визы россиян, поданные в третьих странах. Фото: REUTERS

Еврокомиссия обновила инструкции по выдаче россиянам виз в страны ЕС и контролю на границах. Обновленные инструкции представила в пятницу 30 сентября еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. В частности, Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не принимать заявки на визы, поданные россиянам в третьих странах.

«В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах», - заявила Йоханссон, отметив, что в последнее время многие россияне выехали из РФ в соседние страны.

Еврокомиссар подчеркнула, что россияне должны подавать заявки на шенген «в своей стране – в России».

«Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов. Для таких категорий возможность подать заявку на визу должна сохраняться», - цитирует Йоханссон РИА Новости.

Еврокомиссар добавила, что инструкции не касаются аспектов запроса убежища в Евросоюзе.

Ранее глава МИД Финляндии рассказал, как страна сократит выдачу виз россиянам.

Тем временем канцлер ФРГ Шольц не поддержал возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Также сообщалось, что россиян не будут пускать в Литву, Латвию и Эстонию через погранпереходы из Беларуси. Соглашение об ограничении въезда граждан России в страны Балтии приняли главы МИД этих стран.