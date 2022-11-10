Causeur: В Европе предлагают договориться с Россией о «разделе» Украины и снять санкции

Европе нужно договориться с Россией и снять санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа должна пересмотреть свою политику в отношении России и Украины, об этом в интервью французскому изданию Causeur заявил бельгийский сенатор Ален Детекс.

«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом», - сообщил европейский политик.

Детекс напомнил, что Зеленский в «Панамских документах» фигурирует как «офшорный махинатор». По мнению сенатора, «такого человека стоит рассматривать не как достойного президента, а как американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну».

Также сенатор пояснил, что санкции в отношении России наносят ущерб только Европе, а “США получают от них выгоду, поставляя европейским странам вооружение и газ”.

В своем интервью Детекс раскритиковал заявление другого сенатора Элизабет Борн о том, что "Франция хочет сделать цену конфликта неподъемной для России".

Как ранее сообщал сайт KP.RU, по мнению экономистов, Европа попала в капкан своей не обдуманной энергетической политики, и шансов, что скоро из него выберется, нет.