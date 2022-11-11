В Министерстве торговли США признали экономику России нерыночной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве торговли США сообщили, что теперь прекращают считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой.

- Объявляем, что Соединенные Штаты более не будут относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах, - сказано в письменном заявлении ведомства, которое цитирует ТАСС.

Предполагается, что такое решение позволит американской стороне использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка.

Также из-за этого решения будет применяться альтернативная методология для расчета пошлин на импорт из России, по которой специалисты будут ориентироваться на рыночные цены в странах "с сопоставимым уровнем экономического развития".

Напомним, в прошлом году Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики, после завершения соответствующего расследования. Изначально РФ получила статус рыночной экономики в 2002 году. Это позволяет экспортерам из России оспаривать введение против них антидемпинговых пошлин, доказывая, что торговля ведется на конкурентных условиях.