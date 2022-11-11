Замглавы Минэкономики Украины Качка заявил, что отказ США от помощи Киеву приведет к скорой победе России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов ознаменовало бы победу России. Об этом чиновник заявил обозревателю Washington Post Джошу Рогину.

Качка предполагает, что без поддержки со стороны США экономика Украины рухнет.

- Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России, - поделился представитель экономического ведомства.

Также в публикации автор статьи выразил согласие с мнением Качки о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки с американской стороны, Европы и Международного валютного фонда.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметил, что в страны достаточно внутренних проблем, требующих безотлагательного решения.