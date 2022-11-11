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НовостиВ мире11 ноября 2022 4:49

Байден не видит решения украинского конфликта без ухода российских войск

Президент США назвал условие завершения украинского конфликта
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования украинского конфликта без вывода оттуда российских войск.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины», - заявил американский лидер по пути на авиабазу «Эндрюс», откуда глава Белого дома отправится в зарубежное турне.

Накануне журналист Саша Глезер в статье для издания The National Interest заявил, что американский президент затягивает конфликт на Украине, в котором даже самый оптимистичный для страны сценарий может привести к немыслимым последствиям.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале спец операции на Украине, добавив, что таких меры требуют обстоятельства.