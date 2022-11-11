Военный ДНР заявил, что Украина при малейшей угрозе меняет наемников на мобилизованных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж заявил, что при первых потерях Вооруженные силы Украины (ВСУ) оперативно заменяют иностранных наемников на мобилизованных украинцев, отметив, что подобная ситуация наблюдалась в районе Опытного в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сталкивались мы с иностранными наемниками перед населенным пунктом Опытное в лесополосах, как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», - рассказал офицер 1-й Славянской бригады РИА Новости.

Военнослужащий также отметил, что им встречались в основном наемники из Грузии, Чехии и Польши.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные регулярной армии Польши, которые формально на данный момент должны быть в отпуске, на самом деле находятся на линии боевого соприкосновения со стороны подконтрольной Украине части Запорожской области.