Рогов сообщил о польских военнослужащих регулярной армии в Запорожской области Фото: REUTERS

Военнослужащие регулярной армии Польши, которые формально сейчас должны быть в отпуске, на самом деле находятся на линии боевого соприкосновения со стороны подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

- Формально они все в Иностранном легионе ВС Украины, но мы все понимаем, что это так называемые отпускники. Такое число наемников из Польши найти было бы тяжело, - рассказал он ТАСС.

Накануне на радио "Комсомольская правда" член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что на запорожском направлении Киев с помощью переброски крупной группировки пытается отрезать ВС РФ от снабжения и перекрыть сухопутный коридор в Крым.

Ранее Рогов рассказывал, что с 2023-го года рубль станет единственной официальной валютой в Запорожской области. Также он добавил, что после этого "гривна уйдет в историю".