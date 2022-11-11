Вучич заявил, что Сербия введет санкции против России только "под дамокловым мечем" Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика введет санкции против России только, если над ней будет висеть дамоклов меч. Об этом он сказал в интервью сербским журналистам в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляцию выступления вел телеканал "ТВ Пинк".

"Наша суть - сохранять международное право, осудить тех, кто нарушает международное право. <...> Это наша политика, наш стержень, и от этого мы можем отречься только в том случае, если у нас над головой буквально будет дамоклов меч", - подчеркнул Вучич.

По его словам, Сербияне не проводит политику санкций против тех, кто ее защищал в 2015 году. Лидер республики относит в том числе и Россию к странам-защитникам. Он отмечает, что РФ помогала в сохранении целостности территорий Сербии.

Сербские власти отвергли план, ранее предложенный руководством ФРГ и Франции, по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в Организации Объединенных Наций (ООН) без формального признания Белградом.

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