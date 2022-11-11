Премьер Венгрии заявил, что санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционные ограничения Европейского союза в отношении Москвы ослабляют не российскую, а европейскую экономику.

«Мы знаем, что Евросоюз решил ввести очень жесткие санкции против России, эти санкции, по сути, только усугубляют ситуацию. Этими санкциями намереваются ослабить Россию и принудить к миру, но происходит как раз обратное», - заявил глава венгерского правительства в пятницу, 11 ноября, на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

Орбан отметил, что теперь экономики европейских стран «стремительно двигаются к рецессии».

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии ни раз заявляло, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкционных ограничений, подчеркивая, что подобные ограничения только обострят энергетический кризис в Европе.

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