Годовая инфляция в ФРГ ускорилась до 10,4% за октябрь 2022 Фото: REUTERS

Федеральное статистическое ведомство ФРГ отметило, что инфляция в Германии за октябрь 2022 года ускорилась до 10,4%. Такой показатель устоялся в годовом значении инфляции.

"Темпы (инфляции) обновили очередной рекорд со времен объединения Германии", - сказал глава Федерального статистического ведомства Георг Тиль.

По его словам, особое влияние на уровень инфляции оказал подъем стоимости энергоносители. При этом наблюдается устойчивый рост показателя годовой инфляции на протяжении нескольких месяцев. Так, например, в сентябре показатель составлял 10%, в августе он был 7,9%.

Президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер призвал жителей Германии научиться скромному образу жизни, смирившись с кризисными ограничениями в ближайшие несколько лет. При этом он пообещал, что со стороны государства будет оказываться максимальная поддержка.