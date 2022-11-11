Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз все больше становится участником конфликта в Украине. Об этом он рассказал на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде 11 ноября 2022 года.

"Мы в Европейском Союзе… сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие. Теперь он проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом все больше и больше втягиваемся в этот конфликт", - заявил он.

Премьер Венгрии выразил надежду на скорое урегулирование конфликта в Украине. Перед своей страной среди приоритетных задач во внешней политике он ставит помощь в подписании соглашений о прекращении огня, которое позволит приступить к мирным переговорам. "Только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом", - считает премьер.

Он также подчеркнул важность для Венгрия сотрудничества Запада и Востока. Орбан считает "проигрышем" желание избегать такого сотрудничества, "потому мы всегда всецело будем поддерживать работу Организации тюркских государств", - резюмировал он.

Премьер Венгрии Орбан отметил сегодня, 11 ноября 2022 года, что санкционные ограничения Европейского союза в отношении Москвы ослабляют не российскую, а европейскую экономику.