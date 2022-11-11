Песков заявил, что Херсонская область остается субъектом России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом Вооруженных сил (ВС) России на левый берег Днепра, заявив, что данный регион остается субъектом Российской Федерации.

«Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли изменение статуса этого региона в связи с отводом войск от Херсона.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, Министерство обороны РФ заявило, что ВС России выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. В среду, 9 ноября, российское военное ведомство объявило об отводе войск в Херсонской области, указав на то, что в скором времени они займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ министр обороны РФ Сергей Шойгу.