Песков прокомментировал отвод российских военных из Херсона

Песков отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле уход ВС России из Херсона унизительным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не считают вывод Вооруженных сил (ВС) России из Херсона, а также передислокацию российских войск на левый берег Днепра унизительной. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле не намерены комментировать мнения аналитиков, некоторые из которых негативно реагируют на передислокацию войск на левый берег Днепра.

«Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается», - заявил представитель Кремля, рекомендуя обратиться в Министерство обороны РФ с вопросами по ситуации на Херсонском направлении.

Как писал сайт KP.RU, Песков также исключил какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом российских войск на левый берег Днепра, заявив, что данный регион остается субъектом Российской Федерации.