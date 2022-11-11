Чернышенко поручил расширить список дисциплин в нормах ГТО Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минпросвещению и Минспорта России, совместно с Минздравом, как стало известно сайту KP.RU, разработать предложения по внедрению в школьную программу занятий физической культурой подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

"Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель – к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины – управление беспилотником, повысит интерес молодежи комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней", - сказал Чернышенко.

Минспорту России поручено проработать список нормативных дисциплин, куда рекомендовано вкулючить в качестве обязательных метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Все изменения в нормах ГТО согласованы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое", - подчеркнул Чернышенко.

В том числе Минспорта и Минпросвещения обязали подготовить предложения с заинтересованными ведомствами о том, как организовать военно-спортивные смены на базе детских лагерей и всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий на основе военно-спортивной игры "Зарница".

Напомним, с 1 сентября 2023 года в школах России вводится начальная военная подготовка. Об этом объявил министр просвещения Сергей Кравцов. Предложили отдать не меньше 140 часов в 10-11 классах, а учителями назначать, по возможности, офицеров - участников боевых действий.