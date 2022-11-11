Медведев заявил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и "все вернется домой" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что территориального суверенитета в Российской Федерации никуда не исчезло, все вернется домой

В своем Telegram-канале в пятницу, 11 ноября, политик рассказал о контрольной проверке выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе, назвав недопустимым паникерство.

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой … Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», - написал зампред Совбеза РФ.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы (ВС) России выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. В среду, 9 ноября, российское военное ведомство сообщило об отводе своих войск в Херсонской области, отметив, что они займут оборону на левом берегу Днепра. Соответствующий приказ дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.