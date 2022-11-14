В сети набирают популярность небольшие видео, посвященные народам России

Фото: Shutterstock

В рамках этого проекта снимают короткие ролики о разных национальностях: угадывают поверья народов, выясняют, как звучит какая-нибудь фраза на разных языках, впервые пробуют экзотические блюда и участвуют в челленджах.

Благодаря проекту молодежь из разных уголков России получила площадку, на которой может рассказать о своем регионе, его культуре, обычаях и характере жителей.

— В России 190 разных национальностей, и чтобы все жили дружно и мирно, нужно, чтобы каждый чувствовал себя услышанным и важным, — говорит один из участников проекта Иван Николаев.

Проект стартовал весной прошлого года, на данный момент вышло два сезона. Для съемок блогеры ездили в командировки по всей стране. Много роликов посвящено Бурятии, Дагестану, Чувашии. По словам исполнительного продюсера Николая Шадрина, основная аудитория проекта — подростки и молодые люди, «которые сидят в интернете в поисках чего-то чуть более глубокого и познавательного, чем танцы в продуктовых киосках».

— Проект позволяет рассказать интересные факты о России и населяющих ее народах в интересной форме, а также показать нашу страну с несколько иной стороны, — говорит режиссер проекта Богдан Сиволап. — Благодаря сценаристам и форме подачи материала даже съемочная команда узнала много нового о России. Надеюсь, узнали и зрители.