Момент подрыва Антоновского моста после отвода войск попал на видео Фото: Александр КОЦ

Момент подрыва Антоновского моста через Днепр попал на видео. Переправа была сооружена в 1985 году, сегодня там нет двух пролетов, движение полностью остановлено.

Ранее украинская сторона не раз била по мосту, но разрушить конструкцию не удавалось. Пробоины латали металлическими листами, чтобы по ним могла следовать военная техника.

Теперь же, когда завершен вывод войск российских военных, было решено уничтожить часть переправы, чтобы избежать атаки, сообщает Пятый канал.

Всего в сторону укреплений отошли более 30 тысяч российских бойцов. Количество выведенной на левый берег Днепра российской боевой техники оценивается в 5 тысяч единиц

После отхода российских сил из Херсона, был подорван Антоновский мост через Днепр (два его пролета) для исключения риска, что украинские военные смогут использовать его для наступления. Также выведен из строя железнодорожный мост.

Теперь основные силы базируются на левом берегу Днепра. Теперь задача - создать такую линию обороны, которая не позволила бы противнику форсировать реку.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с телеканалом "360" предположил, что в дальнейшем произойдет перегруппировка, я думаю, на Донецком направлении, для завершения разгрома той группировки, которая там обороняется. А затем — выход в направлении Краматорска.