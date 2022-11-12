Telegraph: ЕС и Британия задумали изолировать делегацию России на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз и Великобритания намерены изолировать делегацию России на предстоящем саммите G20 ("Большой двадцатки"). В частности, они задумали бойкотировать выступления российской делегации. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

Представитель европейской внешнеполитической службы рассказал изданию, что таким образом западные чиновники хотят показать, что "международное сообщество думает о действиях Москвы на Украине".

- Это означает также препятствовать их встречам с Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает, - приводит издание слова источника.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на саммите "Большой двадцатки" представит глава российского МИД Сергей Лавров. После этого в американском госдепартаменте заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен пока не планирует общения Лавровым на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии.

Напомним, саммит G20 состоится на Бали на следующей неделе, 15-16 ноября.