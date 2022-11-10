Госдеп сообщил, что Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не планирует общения с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

- У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе, - сказал Прайс.

При этом Прайс считает, что глава российского дипломатического ведомства оказался в изоляции во время недавней встречи глав МИД "двадцатки" в Индонезии, и допустил схожий прием в ходе саммита.

- Я подозреваю, что Лавров, который, согласно открытым источникам, будет представлять свою страну, столкнется с чем-то по меньшей мере очень схожим, - заявил пресс-секретарь госдепартамента.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на саммите "Большой двадцатки" представит Сергей Лавров. Что касается визита российского лидера на саммит, то в конце октября Владимир Путин заявлял, что пока не определился с поездкой на G20.

Напомним, саммит G20 состоится на Бали на следующей неделе, 15-16 ноября.