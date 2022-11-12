Путин подтвердил президенту ЦАР готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Центральноафрианской Республики Фостен Арканж Туадера провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сотрудничество в экономической и политической сферах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

- При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями, - сказано в сообщении.

Весной этого года посол по особым поручениям российского дипломатического ведомства Олег Озеров сообщал, что несколько стран Африки обратились за помощью к Москве. В частности, они просили российскую сторону помочь с поставками удобрений и продовольствия.

А накануне, 4 ноября, сайт KP.RU писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны.