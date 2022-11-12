Трамп подал в суд на комитет палаты представителей из-за расследования штурму Капитолия Фото: REUTERS

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, которые занимаются расследованием штурма Капитолия.

Отмечается, что повестка является недействительной, поскольку она нарушает прерогативы президента и права Трампа, которые гарантирует первая поправка к конституции страны (свобода слова), а комитет не уполномочен направлять повестки.

Годом ранее Трамп подавал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Напомним, речь идет об инциденте, когда члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Предполагается, что к этому их подстрекал в своих соцсетях сам Трамп.