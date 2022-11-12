Эрдоган назначил посла Турции в Израиле после восстановления дипотношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара турецким послом в Израиль после восстановления дипотношений между двумя странами, соответствующий документ опубликован в «Официальном вестнике».

В президентском указе сказано о том, что «Шакир Озкан Торунлар, член Консультативного совета по внешней политике, был назначен послом Турции в Государстве Израиль в соответствии со статьями 2 и 3 президентского указа № 3».

Напомним, 17 августа 2022 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приняла решения назначить посла в Израиль, а также сообщил о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами.

Отношение сторон резко ухудшились в мае 2018 года из-за эскалации в секторе Газа, где в результате протестов погибли 59 палестинцев и более 2,7 тысячи получили ранения. Конфликт обострился на фоне переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.