Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки» в зоне спецоперации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине возглавил инспекторскую группу военных советников, которая называется «Царские волки» и оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Рогозин уточнил, что группа «Царские волки» создана на основе опытных военных советников, а также экспертов, которые имеют богатый военный опыт. «Группа в настоящее время активно работает в зоне спецоперации под моим непосредственным руководством», - заявил экс-гендиректор «Роскосмоса» РИА Новости, отметив, что это добровольческое подразделение.

По его словам, группа «Царские волки» неспроста и имеет историческое значение, которое восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года.