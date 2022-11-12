Секретарь СНБО Украины отверг возможность заморозки конфликта с Россией на зиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг возможность замораживания конфликта с Россией на зиму, заявив, что перед украинскими войсками стоит задача продолжить освобождение страну.

«Мы не можем ничего замораживать - мы не холодильная камера. Мы можем освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года», - приводит издание «Зеркало недели» слова главы СНБО Украины, который указал на задание украинского президента Владимира Зеленского – «освобождение всех наших территорий».

Данилов также заявил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе Украины было посвящены «Херсонскому направлению».

Напомним, накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что теперь украинские войска усиливают свою военную группировку на Запорожском направлении, уточнив, что часть своих сил они намерены перебрасывать с Херсонского направления на запорожский участок фронта.