Рогов: На стороне Киева воюют наемники из более чем 40 стран мира

Большое скопление иностранных боевиков - именно на Запорожском направлении Фото: REUTERS

В Запорожской области на линии соприкосновения за режим киевской власти воюют иностранные наемники из более чем 40 государств, об этом радиостанции «Комсомольская правда» рассказал член главного совета региона Владимир Рогов.

«Большое скопление иностранных боевиков. Именно на Запорожском направлении они являются лидерами по присутствию. Если совсем недавно мы могли говорить о 34 странах, откуда они приехали, то сегодня это уже свыше 40 стран», - рассказал он журналистам.

Со слов Рогова, преимущественно это польские наемники. «Только польских наемников - представителей легализованных частных военных компаний, а по сути зачастую кадровых офицеров - прошло по запорожской линии боевого соприкосновения свыше пяти тысяч человек», - пояснил он.

При этом Владимир Рогов отметил присутствие в регионе значительного количества грузинских и чеченоязычных боевиков.