Медведев заявил, что Россия в одиночку противостоит НАТО и западному миру Фото: REUTERS

Российская Федерация в одиночку противостоит НАТО и западному миру, считает заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что любые параллели с прошлым ложные, за исключением того факта, что Россия может уничтожить врага. Своими мыслями Медведев поделился в Telegram-канале.

"Напомнить, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - заявил Медведев.

По его словам, стоит помнить и не терять "в рутине трудной повседневности" и на фоне сложных военных решений важные для России и граждан результаты и достижения 2022 года. Стоит на это обращать внимания, считает представитель Совбеза.

Не так давно Медведев комментировал непростые военные решения России и вместе с тем подчеркнул, территориальный суверенитет в Российской Федерации никуда не исчез, все вернется домой. "Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", -сказал тогда Медведев.