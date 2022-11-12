Медведев заявил, что Россия пока не использовала пока весь арсенал средств поражения Фото: REUTERS

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале подвел итоги событий 2022 года и решил напомнить, что Россия еще не использовала весь свой потенциал для поражения противника. Это один из пяти пунктов, который выводит политик, обозревая повестку.

"Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - пишет Медведев.

Вместе с тем он напомнил в одном из пунктов, что Россия противостоит не только Североатлантическому альянсу НАТО, но и всему западному миру в целом. При этом он подчеркнул, что проводить исторические параллели в текущей ситуации неуместно. "Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - считает политик.